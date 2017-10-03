Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Запорожье покушались на руководителя областного Союза армян Арташеса Саргсяна.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-президент организации Рудольф Акопян.

Инцидент произошел на бульваре Шевченко. В Саргсяна стреляли, когда он вышел из автомобиля. Охранник успел прикрыть мужчину и получил огнестрельное ранение - пуля попала в живот навылет.



Отмечается, что телохранителя увезли в больницу до приезда скорой помощи. Он находится в реанимации пятой городской больницы.