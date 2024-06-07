В Забайкалье в ДТП с автомобилем вахтовиков погибли трое, пострадали десятки человек

В результате аварии с участием автомобиля, перевозившего вахтовых сотрудников в Могочинском районе Забайкальского края РФ, погибли три человека, еще 19 пострадали.

Пострадавшими в ДТП с автобусом для вахтовиков в Забайкалье стали 25 человек, еще 3 погибли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аранина.

"Пострадали 28 человек, в числе которых 3 погибших, 6 человек получили медицинскую помощь на месте. Остальные пострадавшие будут госпитализированы в центральную районную больницу, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь", - сказала Аранина.

06:43

В результате аварии с участием автомобиля, перевозившего вахтовых сотрудников в Могочинском районе Забайкальского края РФ, погибли три человека, еще 19 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

"По предварительным данным, пострадало 19 человек, 3 погибших. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи Могочинской ЦРБ, сформирована бригада хирургического профиля", подчеркнули в министерстве.

В пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю уточнили, что авария произошла утром в поселке Давенда. На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции и полиции.