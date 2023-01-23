В Забайкальском крае РФ при пожаре погибли четыре человека, включая ребенка

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в одноквартирном доме в поселке Карымское в Забайкальском крае.
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Отмечается, что информация о пожаре в поселке Карымское на улице Лазо, 40 поступило на пульт пожарной охраны в 04:46 по местному времени.
"К моменту прибытия пожарных дом был сильно задымлен. В ходе тушения были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Ребенка с признаками жизни передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации. Он скончался в ЦРБ Карымского района", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что огонь охватил 20 кв.м площади.