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В Забайкальском крае РФ при пожаре погибли четыре человека, включая ребенка

В Забайкальском крае РФ при пожаре погибли четыре человека, включая ребенка Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в одноквартирном доме в поселке Карымское в Забайкальском крае.
В регионе
23 января 2023 г. 08:12
В Забайкальском крае РФ при пожаре погибли четыре человека, включая ребенка

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в одноквартирном доме в поселке Карымское в Забайкальском крае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что информация о пожаре в поселке Карымское на улице Лазо, 40 поступило на пульт пожарной охраны в 04:46 по местному времени.

"К моменту прибытия пожарных дом был сильно задымлен. В ходе тушения были обнаружены тела двух мужчин и женщины. Ребенка с признаками жизни передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации. Он скончался в ЦРБ Карымского района", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что огонь охватил 20 кв.м площади.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada baş verən yanğında dörd nəfər ölüb

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