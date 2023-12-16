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В Забайкалье опрокинулся "Урал" с 27 рабочими

В Забайкалье опрокинулся "Урал" с 27 рабочими Автомашина "Урал" с 27 рабочими опрокинулась на технологической дороге в Каларском районе Забайкалья, один человек погиб, семь госпитализированы.
В регионе
16 декабря 2023 г. 05:15
В Забайкалье опрокинулся Урал с 27 рабочими

Автомашина "Урал" с 27 рабочими опрокинулась на технологической дороге в Каларском районе Забайкалья, один человек погиб, семь госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В ночное время поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в 22 км от поселка Новая Чара. Установлено, что на технологической дороге на территории одного из предприятий водитель автомашины "Урал" не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства. В результате пассажир 1979 года рождения скончался на месте аварии, остальные пассажиры и водитель осмотрены врачами, из них семь с различными травмами госпитализированы в медучреждение", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции и отделения МВД России "Каларское" проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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