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    В Забайкалье в результате падения вертолета погибли 3 человека

    Обломки вертолета найдены при облете территории вертолетом МВД России в районе села Нижнее Гирюнино Балейского района

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В результате крушения вертолета Robinson R44 в Забайкальском крае России погибли три человека. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявила официальный представитель пресс-службы губернатора региона Людмила Миркутова.

    Обломки вертолета Robinson были найдены при облете территории вертолетом МВД России в районе села Нижнее Гирюнино Балейского района.

    К поискам привлекалось три воздушных судна, 154 человек и 29 единицы техники.

    Вертолет Robinson вылетел вечером  22 октября по маршруту Золотореченск Оловяннинского района — артель "Дзалай-Кадай". На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира. 

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