В Забайкалье в результате падения вертолета погибли 3 человека

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В результате крушения вертолета Robinson R44 в Забайкальском крае России погибли три человека. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявила официальный представитель пресс-службы губернатора региона Людмила Миркутова.

Обломки вертолета Robinson были найдены при облете территории вертолетом МВД России в районе села Нижнее Гирюнино Балейского района.

К поискам привлекалось три воздушных судна, 154 человек и 29 единицы техники.

Вертолет Robinson вылетел вечером 22 октября по маршруту Золотореченск Оловяннинского района — артель "Дзалай-Кадай". На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира.