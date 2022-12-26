В Южном Азербайджане произошел пожар на заводе по производству красок, ранены 54 человека

В Южном Азербайджане произошел пожар на заводе по производству красок, ранены 54 человека

26 декабря в городе Туфарган (Азершахр) в Южном Азербайджане в результате взрыва на заводе по производству красок пострадали 54 человека.

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26 декабря в городе Туфарган (Азершахр) в Южном Азербайджане в результате взрыва на заводе по производству красок пострадали 54 человека. Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом сообщает местное управление общества Красного полумесяца. Взрыв произошел на предприятии компании Atlas Foam Sahənd Industries, расположенном в туфарганском поселке Салими. Состояние 10 из пострадавших оценивается как тяжелое. К месту взрыва привлечены спасатели и пожарные. Отметим, что город Туфарган расположен в 60 км к югу-западу от Тебриза. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

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