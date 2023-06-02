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В Южном Азербайджане крепость возрастом 6 000 лет находится под угрозой разрушения

В Южном Азербайджане крепость возрастом 6 000 лет находится под угрозой разрушения Из-за пренебрежительного отношения иранского ведомства по культурному наследию и историческим памятникам крепость Ялдур, расположенная в районе Маранд Южного Азербайджана и относящаяся к эпохе государства Урарту, находится под угрозой разрушения.
В регионе
2 июня 2023 г. 00:19
В Южном Азербайджане крепость возрастом 6 000 лет находится под угрозой разрушения

Из-за пренебрежительного отношения иранского ведомства по культурному наследию и историческим памятникам крепость Ялдур, расположенная в районе Маранд Южного Азербайджана и относящаяся к эпохе государства Урарту, находится под угрозой разрушения.

Как передает Report, об этом сообщает Gunaz.TV.

Отмечается, что возраст этой древней крепости составляет 6 000 лет. По словам специалистов, обычно территория, где находятся такие памятники, становится туристической зоной, принимаются меры по привлечению сюда туристов.

По их словам, региональные представители тегеранского режима, игнорирующие историю неперсидских народов, обделили вниманием крепость Ялдур.

Сообщается, что памятник был построен в эпоху государства Урарту и в этом районе сохранились остатки 22 крепостей.

Согласно сведениям историков, крепость Ялдур была разрушена в результате набега ассирийского царя Саргона II. Российский востоковед Владимир Минорский писал, что храм огнепоклонников Мандагарна, расположенная на территории, также был построен из глиняных кирпичей в эпоху Урарту и входил в замковый комплекс.

Отметим, что город Маранд расположен в иранской провинции Восточный Азербайджан.

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