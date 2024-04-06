В Югре впервые за 100 лет температура воздуха достигла почти плюс 12 градусов

Специалисты зафиксировали абсолютный температурный рекорд в столице Югры - Ханты-Мансийске. Температура составила почти плюс 12 градусов.

Специалисты зафиксировали абсолютный температурный рекорд в столице Югры - Ханты-Мансийске. Температура составила почти плюс 12 градусов.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов Ханты-Мансийского ЦГМС.

"Зафиксирован абсолютный максимум в Ханты-Мансийске. Температура воздуха на территории города достигла плюс 11,8 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 1962 года, тогда воздух прогрелся до плюс 10,7 градуса", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что зафиксированная температура стала абсолютным рекордом за всю историю наблюдений в Ханты-Мансийске - более 100 лет.