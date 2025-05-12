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В Югре из здания школы эвакуировали учеников из-за сообщений о минировании

В Югре из здания школы эвакуировали учеников из-за сообщений о минировании Сотрудников и учеников школы №9 эвакуировали в столице Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из-за сообщения о минировании. Здание проверяют силовики на наличие опасных предметов/
В регионе
12 мая 2025 г. 09:42
В Югре из здания школы эвакуировали учеников из-за сообщений о минировании

Сотрудников и учеников школы №9 эвакуировали в столице Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из-за сообщения о минировании. Здание проверяют силовики на наличие опасных предметов/

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

"В Ханты-Мансийске эвакуировали учеников школы № 9 из-за поступивших сообщений о минировании. В настоящее время идет проверка учебного заведения на наличие опасных предметов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают представители силовых структур. Всего эвакуировано несколько сотен человек, дети, по предварительной информации, отпущены домой, занятия отменены.

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