В Югре из здания школы эвакуировали учеников из-за сообщений о минировании

Сотрудников и учеников школы №9 эвакуировали в столице Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из-за сообщения о минировании. Здание проверяют силовики на наличие опасных предметов/

Сотрудников и учеников школы №9 эвакуировали в столице Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из-за сообщения о минировании. Здание проверяют силовики на наличие опасных предметов/

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

"В Ханты-Мансийске эвакуировали учеников школы № 9 из-за поступивших сообщений о минировании. В настоящее время идет проверка учебного заведения на наличие опасных предметов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают представители силовых структур. Всего эвакуировано несколько сотен человек, дети, по предварительной информации, отпущены домой, занятия отменены.