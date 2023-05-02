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В Югре эвакуировали более 1 тыс. человек из школы и колледжа из-за сообщения о минировании

В Югре эвакуировали более 1 тыс. человек из школы и колледжа из-за сообщения о минировании Сообщение о возможном минировании поступило в школу и колледж в Нижневартовске, второй по численности населения город Ханты-Мансийского автономного округа. Учащиеся и преподаватели были эвакуированы.
В регионе
2 мая 2023 г. 10:49
В Югре эвакуировали более 1 тыс. человек из школы и колледжа из-за сообщения о минировании

Сообщение о возможном минировании поступило в школу и колледж в Нижневартовске, втором по численности население город Ханты-Мансийского автономного округа. Учащиеся и преподаватели были эвакуированы.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"В Нижневартовске эвакуированы политехнический колледж и одна из школ. Поступило сообщение о возможном минировании. Сейчас силовики проверяют здания на наличие опасных предметов и возможной угрозы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, суммарно эвакуированы более 1 тыс. человек - учащиеся и преподаватели.

В администрации Нижневартовска подтвердили информацию об эвакуации. "Проводится проверка в здании школы № 14. По информации антитеррористической комиссии Нижневартовска, сегодня в школу поступил анонимный звонок о минировании. В настоящее время из здания эвакуированы учащиеся и персонал. На месте работают кинологи и оперативные службы. Правоохранительными органами устанавливается личность звонившего", - говорится в сообщении администрации.

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