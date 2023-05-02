В Югре эвакуировали более 1 тыс. человек из школы и колледжа из-за сообщения о минировании

Сообщение о возможном минировании поступило в школу и колледж в Нижневартовске, втором по численности население город Ханты-Мансийского автономного округа. Учащиеся и преподаватели были эвакуированы.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах региона.
"В Нижневартовске эвакуированы политехнический колледж и одна из школ. Поступило сообщение о возможном минировании. Сейчас силовики проверяют здания на наличие опасных предметов и возможной угрозы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, суммарно эвакуированы более 1 тыс. человек - учащиеся и преподаватели.
В администрации Нижневартовска подтвердили информацию об эвакуации. "Проводится проверка в здании школы № 14. По информации антитеррористической комиссии Нижневартовска, сегодня в школу поступил анонимный звонок о минировании. В настоящее время из здания эвакуированы учащиеся и персонал. На месте работают кинологи и оперативные службы. Правоохранительными органами устанавливается личность звонившего", - говорится в сообщении администрации.