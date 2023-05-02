В Югре эвакуировали более 1 тыс. человек из школы и колледжа из-за сообщения о минировании

В Югре эвакуировали более 1 тыс. человек из школы и колледжа из-за сообщения о минировании

Сообщение о возможном минировании поступило в школу и колледж в Нижневартовске, второй по численности населения город Ханты-Мансийского автономного округа. Учащиеся и преподаватели были эвакуированы.

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