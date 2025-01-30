В Ыгдыре прошла презентация книги о Гейдаре Алиеве

В турецкой провинции Ыгдыр состоялась презентация книги “İnsan Ürəyi ilə Heydər Baba”, посвященной общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

В турецкой провинции Ыгдыр состоялась презентация книги “İnsan Ürəyi ilə Heydər Baba”, посвященной общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

Как сообщает турецкое бюро Report, презентация и автограф-сессия книги, написанной журналистом-писателем, профессором Айсель Садак Ильташ, были организованы в Азербайджанском доме в Ыгдыре.

Автор рассказала, что она написала много книг о Гейдаре Алиеве, но в этот раз решила представить общенационального лидера через призму его окружения и друзей. "Для создания этой книги я побеседовала с сотнями людей, которые знали его лично. В результате, в книге подробно отражено, как великий лидер, будучи государственным деятелем, высоко ценил людей", – отметила она.

Другие выступающие также отметили лидерские качества Гейдара Алиева, рассказав о его значительном вкладе в развитие Азербайджана, Турции и всего тюркского мира.