В Ыгдыре проходит церемония закладки фундамента ж/д, соединяющую Турцию и Азербайджан

12:58

В Ыгдыре проходит церемония закладки фундамента железнодорожной линии Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу, являющейся частью Зангезурского коридора.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

Отметим, что Турция для реализации этого проекта привлекла внешнее финансирование в размере 2,4 млрд евро.

Новая железнодорожная линия протяженностью 224 км, будет двухпутной, электрифицированной и оснащенной современными системами сигнализации. Ее пропускная способность составит 5,5 млн пассажиров и 15 млн т грузов в год.

В рамках проекта предусмотрено строительство 24 туннелей, 10 мостов, 144 подземных и 27 надземных переходов, а также 480 водопропускных сооружений.

Напомним, что министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу несколько дней назад заявил, что новая железнодорожная ветка значительно укрепит грузовые и пассажирские перевозки на востоке страны. Он подчеркнул, что желдорога не только расширит логистический потенциал Турции, но и усилит ее геостратегическое значение.