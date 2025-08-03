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В Японском море проходят учения ВМФ России и ВМС Китая

В Японском море проходят учения ВМФ России и ВМС Китая Корабли ВМФ России и ВМС Китая вышли в Японское море для проведения практической части учений двух стран.
В регионе
3 августа 2025 г. 13:32
В Японском море проходят учения ВМФ России и ВМС Китая

Корабли ВМФ России и ВМС Китая вышли в Японское море для проведения практической части учений двух стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Корабли и суда Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Японское море из Владивостока для проведения практической части совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025", - говорится в сообщении.

В пресс-службе флота рассказали, что перед выходом состоялось общее построение экипажей кораблей на главном причале Тихоокеанского флота. После выхода в залив Петра Великого корабли двух стран сформировали совместный отряд, провели тренировки по связи и совместное маневрирование.

В состав совместного отряда вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и корвет "Громкий", а также эскадренные миноносцы "Шаосин" и "Урумчи". Спасательное судно "Игорь Белоусов" и судно спасения подводных лодок "Сиху", а также дизель-электрические подводные лодки двух стран заняли район отработки спасательных задач.

Проведение морской части традиционных российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2025" в акватории Японского моря запланировано до 5 августа 2025 года.

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