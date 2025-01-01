В Якутске прогнозируют аномальное понижение температуры до 51 градуса

Синоптики в Якутии предупредили о понижении температуры в столице региона до минус 51 градуса. Объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики в Якутии предупредили о понижении температуры в столице региона до минус 51 градуса. Объявлено штормовое предупреждение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале Якутского УГМС.

"Штормовое предупреждение об опасном явлении погоды. С 1 января по 4 января 2025 года в Якутске и его окрестностях аномально-холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более", - говорится в сообщении.

По прогнозу на 2 января, температура воздуха в Якутске ночью может опуститься до минус 51 градуса.