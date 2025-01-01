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В Якутске прогнозируют аномальное понижение температуры до 51 градуса

В Якутске прогнозируют аномальное понижение температуры до 51 градуса Синоптики в Якутии предупредили о понижении температуры в столице региона до минус 51 градуса. Объявлено штормовое предупреждение.
В регионе
1 января 2025 г. 10:52
В Якутске прогнозируют аномальное понижение температуры до 51 градуса

Синоптики в Якутии предупредили о понижении температуры в столице региона до минус 51 градуса. Объявлено штормовое предупреждение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале Якутского УГМС.

"Штормовое предупреждение об опасном явлении погоды. С 1 января по 4 января 2025 года в Якутске и его окрестностях аномально-холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более", - говорится в сообщении.

По прогнозу на 2 января, температура воздуха в Якутске ночью может опуститься до минус 51 градуса.

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