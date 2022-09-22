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В Якутии военный комиссар обещал денежные выплаты мобилизованным гражданам

В Якутии военный комиссар обещал денежные выплаты мобилизованным гражданам В Якутии мобилизованным россиянам выдадут денежные средства от 205 тыс. руб. в месяц. Сумма зависит от должности и воинского звания.
В регионе
22 сентября 2022 г. 12:21
В Якутии военный комиссар обещал денежные выплаты мобилизованным гражданам

В Якутии мобилизованным россиянам выдадут денежные средства от 205 тыс. руб. в месяц. Сумма зависит от должности и воинского звания.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил на брифинге военный комиссар Якутии Александр Авдонин.

По его словам, мобилизованные приравниваются к служащим по контракту и получают столько же.

Авдонин сообщил, что в первую очередь по частичной мобилизации призываются граждане, которые закончили военную службу не больше трех лет назад, встали на воинский учет и имеют навыки военной службы.

"Призыву по мобилизации подлежат все граждане, которые состоят на воинском учете и не имеют законных оснований для предоставления отсрочки. Оповещение и сбор граждан производится в Якутске. Дальше будем отправлять ребят в воинские части, установленные Штабом Восточного военного округа", - уточнил военный комиссар.

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Версия на английском языке Military commissar in Russia’s Yakutia promises cash payments to mobilized citizens

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