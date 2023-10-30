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В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, пострадали два человека

В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, пострадали два человека Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии, два человека пострадали.
В регионе
30 октября 2023 г. 10:13
В Якутии вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, пострадали два человека

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии, два человека пострадали.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

По информации спасателей, поступила информация о том, что в 325 км от села Жиганск Жиганского района Якутии произвел жесткую посадку вертолет Ми-2. На борту находились пять человек. "В ходе организованного взаимодействия установлено, что вертолет вылетел из участка Джарджан. При взлете с точки вертолет начал терять высоту и совершил жесткую посадку. Имеется информация о двух пострадавших", - говорится в сообщении МЧС.

В авиакомпании "Полярные авиалинии" сообщили о том, что на место жесткой посадки вертолета вылетел борт со спасателями и врачами. "Координаты известны", - отметили в авиакомпании, добавив, что судно находится в горной местности.

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