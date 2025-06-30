В Якутии самолет со 152 пассажирами совершил аварийную посадку

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Якутии, начата проверк

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Якутии, начата проверк

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Нерюнгри - Москва, АО "Авиакомпания "Сибирь" в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту Нерюнгри (п. Чульман). <…> Посадка прошла благополучно, пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано. На борту находились 152 пассажира", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что через несколько минут после взлета экипаж обнаружил неисправность и принял решение о возврате судна в аэропорт вылета. Службы аэропорта отработали в штатном режиме.

Нерюнгринской транспортной прокуратурой контролируется ход проведения доследственной проверки Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России. Также взято на контроль соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.