О нас

В Якутии самолет со 152 пассажирами совершил аварийную посадку

В Якутии самолет со 152 пассажирами совершил аварийную посадку Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Якутии, начата проверк
В регионе
30 июня 2025 г. 11:44
В Якутии самолет со 152 пассажирами совершил аварийную посадку

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Якутии, начата проверк

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Сегодня воздушное судно, выполнявшее рейс Нерюнгри - Москва, АО "Авиакомпания "Сибирь" в связи с техническими неисправностями совершило аварийную посадку в аэропорту Нерюнгри (п. Чульман). <…> Посадка прошла благополучно, пострадавших нет, повреждений судна не зафиксировано. На борту находились 152 пассажира", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что через несколько минут после взлета экипаж обнаружил неисправность и принял решение о возврате судна в аэропорт вылета. Службы аэропорта отработали в штатном режиме.

Нерюнгринской транспортной прокуратурой контролируется ход проведения доследственной проверки Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России. Также взято на контроль соблюдение прав пассажиров и предоставление им обязательных услуг.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Мирзоян: Армения и ЕС приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере
Мирзоян: Армения и ЕС приступили к обсуждению сотрудничества в оборонной сфере
30 июня 2025 г. 12:40
Посол США: До конца года может быть достигнуто соглашение о возвращении Турции в программу F-35
Посол США: До конца года может быть достигнуто соглашение о возвращении Турции в программу F-35
30 июня 2025 г. 12:34
Глава Элсетей Армении не пойдет на сделку по компании в обмен на свою свободу
Глава Элсетей Армении не пойдет на сделку по компании в обмен на свою свободу
30 июня 2025 г. 12:21
МИД: От посредников получили информацию, что США не планируют смену власти в Иране
МИД: От посредников получили информацию, что США не планируют смену власти в Иране
30 июня 2025 г. 11:53
МИД Ирана: Тегеран получил информацию о желании США возобновить переговоры
МИД Ирана: Тегеран получил информацию о желании США возобновить переговоры
30 июня 2025 г. 11:47
ГКНБ Кыргызстана: Вице-мэр Бишкека задержан за вымогательство
ГКНБ Кыргызстана: Вице-мэр Бишкека задержан за вымогательство
30 июня 2025 г. 11:30
Спикер парламента Грузии: Митинг радикалов финансировал Европейский Союз
Спикер парламента Грузии: Митинг радикалов финансировал Европейский Союз
30 июня 2025 г. 11:28
Лавров: Главы МИД ОДКБ высказали серьезную озабоченность происходящим в Армении
Лавров: Главы МИД ОДКБ высказали серьезную озабоченность происходящим в Армении
30 июня 2025 г. 11:18
Кая Каллас встретилась с Мирзояном
Кая Каллас встретилась с Мирзояном
30 июня 2025 г. 11:15
Глава МИД Грузии в Испании примет участие в Международной конференции ООН
Глава МИД Грузии в Испании примет участие в Международной конференции ООН
30 июня 2025 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi