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В Якутии пропал вертолет Robinson с тремя пассажирами

В Якутии пропал вертолет Robinson с тремя пассажирами Аварийный радиомаяк сработал на вертолете Robinson с тремя пассажирами в Якутии, будут организованы поисково-спасательные работы.
В регионе
19 июля 2024 г. 08:07
В Якутии пропал вертолет Robinson с тремя пассажирами

Аварийный радиомаяк сработал на вертолете Robinson с тремя пассажирами в Якутии, будут организованы поисково-спасательные работы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Якутской транспортной прокуратурой организована проверка по факту происшествия с вертолетом Robinson. По предварительным данным, 19 июля 2024 года около 00:40 местного времени Республики Саха (Якутия) (18 июля, 19:40 бакинское время) авиационным космическим центром поиска и спасения выявлена информация о происшествии с вертолетом Robinson R44 II. На воздушном судне сработал аварийный радиомаяк. На борту вертолета находился пилот и три пассажира", - говорится в сообщении.

В настоящее время подготовлены воздушные суда региональной авиакомпании "Полярные авиалинии" для проведения поисково-спасательных работ.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что для проведения поисковых мероприятий из аэропорта Маган в Якутске в готовности к убытию находятся спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы. Расстояние до места сработки аварийного маяка составляет 440 км.

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