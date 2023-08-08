В Якутии при посадке самолет Ан-24 повредил шасси

Во время посадки в поселке Мирный в Якутии у самолета Ан-24 произошел разрыв пневматика правой стойки шасси.

Во время посадки в поселке Мирный в Якутии у самолета Ан-24 произошел разрыв пневматика правой стойки шасси.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Сообщается, что лайнер выполнял грузовой рейс по маршруту "Карсноярск-Мирный-Магадан". На борту было только три члена экипажа. Никто из них не пострадал.

После того, как профильные сотрудники обнаружили поломку, воздушное судно направили к месту стоянки.

Инцидентом заинтересовались в якутской транспортной прокуратуре. Специалисты проводят проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.