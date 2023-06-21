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В Якутии выросло число пострадавших при взрыве цистерны на месторождении

В Якутии выросло число пострадавших при взрыве цистерны на месторождении При разгерметизации емкости с выбросом огня на угольном месторождении в Якутии два человека получили ранения, один погиб.
В регионе
21 июня 2023 г. 10:35
В Якутии выросло число пострадавших при взрыве цистерны на месторождении

При разгерметизации емкости с выбросом огня на угольном месторождении в Якутии два человека получили ранения, один погиб.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

"Предварительно установлено, что 21 июня при проведении сварочных работ на резервуаре противопожарной станции произошла разгерметизация емкости с выбросом огня. В результате происшествия 40-летний электрогазосварщик получил смертельные травмы, двое слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования (в возрасте 46 и 26 лет) получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

09.45

Один человек погиб, один пострадал из-за ударной волны при разгерметизации емкости на территории Эльгинского угольного месторождения в Якутии.

Как передает Report, об этом сообщает региональный главк МЧС РФ в соцсетях.

"Поступила информация о происшествии на территории Эльгинского месторождения в Нерюнгринском районе. Установлено, что при проведении сварочных работ на резервуаре с водой произошла разгерметизация емкости с интенсивной ударной волной. В результате происшествия при падении с высоты пострадали два человека, один из них погиб", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшему оказана помощь. Решается вопрос его доставки в Нерюнгри санрейсом.

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