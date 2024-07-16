В Якутии площадь природных пожаров превысила 936 тыс. га

Пройденная огнем площадь действующих на территории Якутии пожаров превысила 936 тыс. га.
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"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 165 природных пожаров и 2 - на землях иных категорий на общей площади, пройденной огнем с момента обнаружения, свыше 936 тыс. га", - говорится в сообщении.
К тушению привлекались 1 832 человека и 157 единиц техники от всех взаимодействующих структур РСЧС.
Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев заявил на брифинге, что в регионе за прошедшие сутки обнаружены 16 лесных пожаров, площадь которых составляет 891 га.
Напомним, что в конце июня площадь природных пожаров в Якутии была вдвое ниже.