В Якутии площадь природных пожаров превысила 936 тыс. га

Пройденная огнем площадь действующих на территории Якутии пожаров превысила 936 тыс. га.

Пройденная огнем площадь действующих на территории Якутии пожаров превысила 936 тыс. га.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 165 природных пожаров и 2 - на землях иных категорий на общей площади, пройденной огнем с момента обнаружения, свыше 936 тыс. га", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 1 832 человека и 157 единиц техники от всех взаимодействующих структур РСЧС.

Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев заявил на брифинге, что в регионе за прошедшие сутки обнаружены 16 лесных пожаров, площадь которых составляет 891 га.

Напомним, что в конце июня площадь природных пожаров в Якутии была вдвое ниже.