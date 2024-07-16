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В Якутии площадь природных пожаров превысила 936 тыс. га

В Якутии площадь природных пожаров превысила 936 тыс. га Пройденная огнем площадь действующих на территории Якутии пожаров превысила 936 тыс. га.
В регионе
16 июля 2024 г. 08:36
В Якутии площадь природных пожаров превысила 936 тыс. га

Пройденная огнем площадь действующих на территории Якутии пожаров превысила 936 тыс. га.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 165 природных пожаров и 2 - на землях иных категорий на общей площади, пройденной огнем с момента обнаружения, свыше 936 тыс. га", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 1 832 человека и 157 единиц техники от всех взаимодействующих структур РСЧС.

Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрей Коноплев заявил на брифинге, что в регионе за прошедшие сутки обнаружены 16 лесных пожаров, площадь которых составляет 891 га.

Напомним, что в конце июня площадь природных пожаров в Якутии была вдвое ниже.

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