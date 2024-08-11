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В Якутии площадь природных пожаров превысила 580 тыс. га

В Якутии площадь природных пожаров превысила 580 тыс. га Природные пожары действуют в Якутии на площади, пройденной огнем, свыше 586 тыс. га.
В регионе
11 августа 2024 г. 08:08
В Якутии площадь природных пожаров превысила 580 тыс. га

Природные пожары действуют в Якутии на площади, пройденной огнем, свыше 586 тыс. га.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 79 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, свыше 586 тыс. га, и 4 пожара площадью более 1,2 тыс. га действуют на землях иных категорий. За сутки ликвидированы два пожара на площади более 1,5 тыс. га и локализованы пять на площади 31,1 тыс. га", - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 1 833 человека и 207 единиц техники от всех взаимодействующих структур РСЧС. На особом контроле управления находятся 10 природных пожаров близ населенных пунктов.

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