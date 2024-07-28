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В Якутии площадь природных пожаров превысила 1 млн га

В Якутии площадь природных пожаров превысила 1 млн га Пройденная огнем площадь природных пожаров в Якутии превысила 1 млн га.
В регионе
28 июля 2024 г. 10:55
В Якутии площадь природных пожаров превысила 1 млн га

Пройденная огнем площадь природных пожаров в Республике Саха (Якутия) РФ превысила 1 млн га.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории республики действуют 132 природных пожара на общей площади, пройденной огнем, свыше 1 млн га и 1 ландшафтный пожар. За сутки ликвидированы шесть пожаров на площади более 23 тыс. га и локализованы три пожара на площади свыше 15 тыс. га", - говорится в сообщении.

Согласно информации, к тушению привлекались 1 960 человек и 222 единицы техники от всех взаимодействующих структур РСЧС, на особом контроле управления находятся 13 природных пожаров близ населенных пунктов.

"За сутки авиация МЧС России применялась в Алданском и Верхневилюйском районах, слив в общей сложности составил 193 тонны воды на кромки пожаров", - сообщил начальник главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.

Отмечается, что 27 июля превышение предельно допустимой концентрации химических веществ в воздухе установлено в пяти населенных пунктах четырех районов. По данным космического мониторинга Национального центра управления в кризисных ситуациях, задымленность наблюдается в 52 населенных пунктах на территории Верхневилюйского, Верхоянского, Вилюйского, Горного, Ленского, Мирнинского, Нюрбинского, Олекминского и Сунтарского районов. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.

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Версия на английском языке Wildfires engulf over 1 million hectares of Yakutia's Forests
Версия на азербайджанском языке Yakutiya meşələrində yanğınların sahəsi 1 milyon hektarı ötüb

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