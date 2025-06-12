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В Якутии начали проверку после гибели рабочего при обрушении породы на руднике

В Якутии начали проверку после гибели рабочего при обрушении породы на руднике Начата проверка после обрушения породы на руднике в Якутии, где один человек погиб, второй пострадал.
В регионе
12 июня 2025 г. 13:00
В Якутии начали проверку после гибели рабочего при обрушении породы на руднике

Начата проверка после обрушения породы на руднике в Якутии, где один человек погиб, второй пострадал.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Тело мужчины достали из-под завалов, еще один человек пострадал, его госпитализировали. Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое.

"Прокуратура Оймяконского района проводит проверку... На место происшествия выехал и.о. прокурора района. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам", - говорится в сообщении.

Обрушение горной породы произошло в четверг на месторождении "Сарылах" АО "Сарылах-Сурьма" в Оймяконском районе Якутии.

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