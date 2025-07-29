В Якутии медведь напал на мужчину

Нападение бурого медведя на человека произошло в бассейне реки Елонь в Якутии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
"В бассейне реки Елонь, на территории протоки Сыганнах бурый медведь напал на мужчину. Дикий зверь нанес человеку серьезные раны и переломы. Нападение носило внезапный характер без видимых причин для агрессии со стороны потерпевшего", - говорится в сообщении.
В связи с нападением вынесено решение о регулировании численности охотничьих ресурсов. Сейчас ведется работа по поиску и последующему отстрелу хищника.