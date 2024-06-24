В Якутии горит 460 тыс. га леса

Площадь действующих лесных пожаров в Республике Якутия РФ составила почти 460 тыс. га.

Площадь действующих лесных пожаров в Республике Якутия РФ составила почти 460 тыс. га.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев.

"На начало суток 24 июня 2024 года на территории республики действуют 164 лесных пожара, их площадь составляет 459 тыс. 504 га", - сказал он.

По данным замминистра, в республике действуют четыре ландшафтных природных пожара на площади 1 620 га. За прошедшие сутки в регионе обнаружили 33 лесных пожара, ликвидированы 19 из них на площади 12 034 га и один ландшафтный природный пожар на площади 304 га.

Локализованы пять лесных пожаров на площади 2 301 га в Амгинском и Верхнеколымском районах.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в республике составляет 256,1 млн га (83,4% территории). Там продолжает действовать режим ЧС регионального характера в лесах.