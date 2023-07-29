В ВСУ заявили об успешной атаке на Чонгарский мост, соединяющий Крым

Украинские военные сегодня нанесли еще один удар по мосту в Чонгаре, соединяющем материковую территорию Украины с оккупированным Крымом.
Как передает Report, об этом отмечается в тelegram-канале Управления стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ.
"Силы обороны успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 мая", - говорится в сообщении.
Однако военные не разглашают ни подробностей атаки, ни ее последствий.
До этого назначенный Россией глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в ночь на 29 июля ВСУ выпустили 12 дальнобойных ракет Storm Shadow в направлении железной дороги между Херсонской областью и Крымом.
По словам Сальдо, ракеты были сбиты, а падение их обломков привело к незначительным повреждениям, которые были устранены.
Вместе с тем, украинские СМИ опубликовали фотографии пробок, которые выстроились у моста через Чонгарский пролив.
Дорога через Чонгар - это кратчайший путь из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту, где сейчас пытается наступать украинская армия.