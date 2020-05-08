В армянской армии возросло число зараженных коронавирусом

В Вооруженных силах Армении выявлено около двух десятков случаев инфицирования коронавирусом. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян.

Министр отметил, что носители нового типа коронавируса зарегистрированы в прежних очагах - в воинских частях близ Еревана.

"Выявлено три случая осложения с пневмонией", - добавил Тоноян.

В конце марта пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о шести случаях заражения COVID-19 в армянской армии.

По положению на 8 мая, в Армении зафиксированы 3 029 подтвержденных случаев коронавируса. 1 218 человек вылечились, 43 пациента скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.