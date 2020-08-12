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В ВОЗ оценили возможности России по созданию вакцины для всего мира

В ВОЗ оценили возможности России по созданию вакцины для всего мира Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от COVID-19 использоваться по всему миру, но уверена, что у РФ есть технические возможности создать высококачественный препара.
В регионе
12 августа 2020 г. 17:19
В ВОЗ оценили возможности России по созданию вакцины для всего мира

Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от COVID-19 использоваться по всему миру, но уверена, что у РФ есть технические возможности создать высококачественный препарат.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге в среду директор по управлению программами Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже.

"Российская вакцина прошла первые две фазы, теперь она проходит третья фазу тестирования. Они не прошли все эксперименты, но, по оценкам, вакцина готова применяться локально, как минимум в России. Мы в прямом контакте с властями России, и мы знаем, что Россия в целом имеет научные и технические возможности для создания высококачественных вакцин… ВОЗ не готова на данный момент сказать, соответствует ли вакцина параметрам, чтобы использоваться по всему миру. Но мы находимся в ежедневном контакте с РФ", - сказала Хадже.

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