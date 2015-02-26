В ВОЗ обеспокоены ростом случаев заболеваний корью в Грузии, Казахстане и России

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена участившимися случаями заболеваний корью среди детей в Европе. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ВОЗ, в 2014 году и начале 2015 года в семи странах региона было зарегистрировано 22 149 случаев заболеваний корью. 7 477 из них были выявлены в Кыргызстане, 5340 - в Боснии и Герцеговине, 3247 - в России, 3291 – в Грузии, 1674- Италии, 583 - в Германии и 537 - в Казахстане.

В европейском бюро ВОЗ подчеркнули, что участившиеся случаи заболеваний являются серьезным откатом назад и идут вразрез с обязательствами государств региона - ликвидировать корь к 2015 году.

В последние годы во многих европейских странах уровень охвата детей вакцинацией заметно снизился. Эксперты уверены, что именно эта тенденция привела к росту случаев заболеваний корью.

ВОЗ настоятельно призвала страны Европы, медиков и родителей активизировать усилия по иммунизации детей от кори, которая приводит не только к серьезным осложнениям, например, к пневмонии и энцефалиту, но и к летальным исходам.