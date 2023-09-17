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В Воронежской области РФ при взрыве гранаты погибли три человека

В Воронежской области РФ при взрыве гранаты погибли три человека Три человека погибли в Россоши Воронежской области России в результате взрыва гранаты.
В регионе
17 сентября 2023 г. 00:18
В Воронежской области РФ при взрыве гранаты погибли три человека

Три человека погибли в Россоши Воронежской области России в результате взрыва гранаты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Так и есть, три человека погибли", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о количестве погибших при взрыве гранаты в Россоши.

Власти региона пока не дали официальных комментариев по произошедшему.

Схожая ситуация случилась 4 сентября в Белгородской области. В поселке Комсомольский мужчина получил множественные осколочные ранения лица, верхних и нижних конечностей, а также контузию головного мозга при взрыве гранаты, которую он нашел в огороде.

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