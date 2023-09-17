В Воронежской области РФ при взрыве гранаты погибли три человека

Три человека погибли в Россоши Воронежской области России в результате взрыва гранаты.
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"Так и есть, три человека погибли", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о количестве погибших при взрыве гранаты в Россоши.
Власти региона пока не дали официальных комментариев по произошедшему.
Схожая ситуация случилась 4 сентября в Белгородской области. В поселке Комсомольский мужчина получил множественные осколочные ранения лица, верхних и нижних конечностей, а также контузию головного мозга при взрыве гранаты, которую он нашел в огороде.