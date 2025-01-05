В Воронежской области разбился военный вертолет

В Воронежской области России разбился военный вертолет Ми-28, после жесткой посадки он загорелся.
Как передает
Согласно информации, инцидент произошел 1 января около 18:00 по местному времени в 250 км от линии фронта. После жесткой посадки огонь полностью уничтожил боевую машину. По предварительным данным, в результате крушения погибли два члена экипажа, о пострадавших и разрушениях на земле информации нет.
Следственный комитет РФ ведет проверку.
Отметим, что вертолет Ми-28 предназначен для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.