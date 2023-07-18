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В Воронежской области расстреляли бойцов "Вагнер" за отказ участвовать в мятеже

В Воронежской области расстреляли бойцов "Вагнер" за отказ участвовать в мятеже В Воронежской области России расстреляли бойцов ЧВК "Вагнер" за отказ участвовать в вооруженном мятеже 24 июня.
В регионе
18 июля 2023 г. 10:31
В Воронежской области расстреляли бойцов Вагнер за отказ участвовать в мятеже

В Воронежской области России расстреляли бойцов ЧВК "Вагнер" за отказ участвовать в вооруженном мятеже 24 июня.

Как передает Report, об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным портала, следователям удалось установить личность подозреваемого в расстреле двух мужчин. 17 июля правоохранители задержали 25-летнего уроженца Кыргызстана Ярослава Шеховцова. Во время допроса он заявил, что сам также является бойцом ЧВК "Вагнер" и признался, что мужчины были убиты 24 июня за отказ участвовать в мятеже.

В ближайшее время Шеховцову изберут меру пресечения. Личности погибших до сих пор не установлены.

Отметим, что вечером 23 июня основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются на территорию России c "маршем справедливости". В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, против Пригожина было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы "Вагнер" заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы.

В тот же день пресс-служба президента Беларуси сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным. Впоследствии глава ЧВК заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

27 июня ФСБ сообщила о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.

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Версия на английском языке Two Wagner fighters shot dead in Russia's Voronezh for refusal to join rebellion

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