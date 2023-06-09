В Воронеже упал беспилотник, трое ранены

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Воронеже на улице Белинского, на месте работают сотрудники спецслужб. По предварительным данным, ранены три человека.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Воронеже на улице Белинского, на месте работают сотрудники спецслужб. По предварительным данным, ранены три человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в своем Telegram-канале в пятницу губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Троих человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", - отметил он.

Медики оказали помощь пострадавшим, госпитализация не требуется, сообщила дежурный по городской станции скорой медпомощи. "Был вызов на улицу Белинского, у пострадавших царапины, им оказана помощь на месте, госпитализация не требуется", - сказала она.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.