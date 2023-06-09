О нас

В Воронеже упал беспилотник, трое ранены

В Воронеже упал беспилотник, трое ранены Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Воронеже на улице Белинского, на месте работают сотрудники спецслужб. По предварительным данным, ранены три человека.
В регионе
9 июня 2023 г. 12:18
В Воронеже упал беспилотник, трое ранены

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Воронеже на улице Белинского, на месте работают сотрудники спецслужб. По предварительным данным, ранены три человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написал в своем Telegram-канале в пятницу губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Троих человек посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", - отметил он.

Медики оказали помощь пострадавшим, госпитализация не требуется, сообщила дежурный по городской станции скорой медпомощи. "Был вызов на улицу Белинского, у пострадавших царапины, им оказана помощь на месте, госпитализация не требуется", - сказала она.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Voronej şəhərinə PUA düşüb, yaralananlar var

Самое читаемое

Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
4 июня 2023 г. 09:34
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
5 июня 2023 г. 10:11
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
5 июня 2023 г. 12:20
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi