В Воронеже арестован азербайджанский предприниматель

В Воронеже арестован азербайджанский предприниматель В Воронеже арестован лидер азербайджанской диаспоры и совладелец крупнейшего рынка города Юсиф Халилов.
В регионе
18 августа 2025 г. 19:04
В Воронеже арестован азербайджанский предприниматель

В Воронеже арестован лидер азербайджанской диаспоры и совладелец крупнейшего рынка города Юсиф Халилов.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

По их данным, силовики утверждают, что в марте этого года Халилов якобы передал 330 тысяч рублей врачу. Часть суммы была передана через посредника, оставшиеся 100 тысяч рублей переведены на карту.

Сам Халилов, который был задержан 16 августа, отказался давать показания и не признал вину. Сейчас он находится под арестом. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы и депортация.

Отметим, что в первый раз предпринимателя задерживали 1 июля, тогда после оперативных мероприятий бизнесмена отпустили.

