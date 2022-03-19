О нас
Аудио новости

В Вооруженных силах Украины опубликовали список убитых российских генералов

В Вооруженных силах Украины опубликовали список убитых российских генералов В Вооруженных силах Украины опубликовали список убитых российских генералов.
В регионе
19 марта 2022 г. 21:22
В Вооруженных силах Украины опубликовали список убитых российских генералов

В Вооруженных силах Украины опубликовали список убитых российских генералов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины

За три недели войны украинские воины ликвидировали более 10 высших российских командиров, в том числе не менее шести генералов.

В частности, это генерал-майор Магомед Тушаев – командир 141 моторизованного полка росгвардии, генерал-майор Виталий Герасимов – первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа, генерал-майор Андрей Колесников – командующий 29-й армией Восточного военного округа, генерал-майор Андрей Суховецкий – заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа, генерал-майор Олег Митяев – командир 150-й мотострелковой дивизии, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев – командующий 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukraynada öldürülən Rusiya ordusunun generallarının adları məlum olub

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
17 марта 2022 г. 12:24
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
17 марта 2022 г. 11:48
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
14 марта 2022 г. 15:44
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
13 марта 2022 г. 15:17
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
16 марта 2022 г. 08:58
Будет ли 19 марта рабочим днем в Азербайджане? – Госслужба внесла ясность
Будет ли 19 марта рабочим днем в Азербайджане? – Госслужба внесла ясность
14 марта 2022 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi