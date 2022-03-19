В Вооруженных силах Украины опубликовали список убитых российских генералов

В Вооруженных силах Украины опубликовали список убитых российских генералов.

В Вооруженных силах Украины опубликовали список убитых российских генералов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины

За три недели войны украинские воины ликвидировали более 10 высших российских командиров, в том числе не менее шести генералов.

В частности, это генерал-майор Магомед Тушаев – командир 141 моторизованного полка росгвардии, генерал-майор Виталий Герасимов – первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа, генерал-майор Андрей Колесников – командующий 29-й армией Восточного военного округа, генерал-майор Андрей Суховецкий – заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа, генерал-майор Олег Митяев – командир 150-й мотострелковой дивизии, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев – командующий 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.