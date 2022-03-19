В Вооруженных силах Украины опубликовали список убитых российских генералов.
За три недели войны украинские воины ликвидировали более 10 высших российских командиров, в том числе не менее шести генералов.
В частности, это генерал-майор Магомед Тушаев – командир 141 моторизованного полка росгвардии, генерал-майор Виталий Герасимов – первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа, генерал-майор Андрей Колесников – командующий 29-й армией Восточного военного округа, генерал-майор Андрей Суховецкий – заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа, генерал-майор Олег Митяев – командир 150-й мотострелковой дивизии, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев – командующий 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.