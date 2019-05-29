В Вооруженных силах Ирана произошли новые назначения

Лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи назначил командующего вновь созданными силами ПВО иранской армии и нового командующего базы ПВО Хатам аль-Анбиа, сообщает Report со ссылкой на Tasnim News.

Cвоим указом, аятолла Хаменеи назначил генерал-майора Абдолрахима Мусави, нынешнего главнокомандующего армией, новым командующим базой противовоздушной обороны Хатам аль-Анбиа, сообщает Tasnim News.

В указе лидер Ирана призвал генерала Мусави использовать все средства и возможности Вооруженных сил страны для защиты воздушного пространства Ирана и укрепления единой и сильной сети командования и контроля ПВО Ирана.

В отдельном указе аятолла Хаменеи также назначил бригадного генерала Алирезу Сабахифарда командующим вновь созданными силами ПВО иранской армии.

Генерал Сабахифард ранее руководил базой противовоздушной обороны Хатам аль-Анбия.