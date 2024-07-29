В Волгоградской области столкнулись поезд и самосвал, пострадали свыше 100 человек

Минимум 33 ребенка пострадали в результате столкновения поезда и самосвала в Волгоградской области.

Минимум 33 ребенка пострадали в результате столкновения поезда и самосвала в Волгоградской области.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Всего пострадавших - около 110 человек. У большинства ушибы и порезы, первую помощь им оказали на месте. Некоторых доставили в Котельниковскую больницу.

Большинство детей из поезда — организованные группы, которые централизованно ехали в детские лагеря Краснодарского края.

15.05

Нескольких пострадавших после аварии пассажирского поезда в Волгоградской области России госпитализировали.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минздрав страны.

Всего госпитализированы пять человек, среди них один ребенок.

14:33

Восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Волгоградской области (РФ) в результате ДТП.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в оперативных службах.

"По предварительным данным, из-за ДТП сошли с рельсов восемь вагонов поезда Казань-Адлер, часть из них опрокинулась. Есть пострадавшие. Их точное число сейчас устанавливается", - сказал собеседник агентства.