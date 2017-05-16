В Волгограде в результате взрыва разрушился подъезд жилого дома, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В результате обрушения подъезда в одном из жилых домов в Волгограде погибли по меньшей мере двое, пятеро получили ранения, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Взрывом разрушены 16 квартир дома.

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Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Подъезд жилого дома разрушен взрывом газа в Волгограде.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в ГУ МЧС России.

По информации медиков, по меньшей мере 5 человек получили ранения.