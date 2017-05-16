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    В Волгограде в результате взрыва разрушился подъезд жилого дома, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    По меньшей мере двое погибли, пятеро получили ранения

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ В результате обрушения подъезда в одном из  жилых домов в Волгограде погибли по меньшей мере двое, пятеро получили ранения, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    Взрывом разрушены 16 квартир дома. 

    *** 14:58

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Подъезд жилого дома разрушен взрывом газа в Волгограде. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в ГУ МЧС России.

    По информации медиков, по меньшей мере 5 человек получили ранения.


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