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В Волгограде при пожаре погибли женщина и двое детей

В Волгограде при пожаре погибли женщина и двое детей В Волгограде в результате пожара в квартире погибли двое детей и пожилая женщина, еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.
В регионе
25 января 2025 г. 19:22

В Волгограде в результате пожара в квартире погибли двое детей и пожилая женщина, еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"25 января в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одной из квартир дома, расположенного на улице Героев Тулы, обнаружены тела двух девочек 2021 года рождения, а также пожилой женщины. Кроме того, с указанного адреса с признаками отравления продуктами горения в тяжелом состоянии госпитализирован еще один ребенок - мальчик 2020 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в детской комнате.

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