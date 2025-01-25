В Волгограде при пожаре погибли женщина и двое детей

В Волгограде в результате пожара в квартире погибли двое детей и пожилая женщина, еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Волгограде в результате пожара в квартире погибли двое детей и пожилая женщина, еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как передает Report , об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"25 января в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одной из квартир дома, расположенного на улице Героев Тулы, обнаружены тела двух девочек 2021 года рождения, а также пожилой женщины. Кроме того, с указанного адреса с признаками отравления продуктами горения в тяжелом состоянии госпитализирован еще один ребенок - мальчик 2020 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в детской комнате.