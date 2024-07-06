В Волгограде из-за взрыва газа на насосной станции погибли 2 человека, под завалами остаются люди

Два человека погибли в результате взрыва газа на насосной станции в Волгограде, возбуждено дело.

Два человека погибли в результате взрыва газа на насосной станции в Волгограде, возбуждено дело.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

"На канализационно-насосной станции ООО "Концессия водоснабжения", расположенной на улице Изобильной в городе Волгограде, произошел хлопок с последующим обрушением части кровли здания. В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под завалами еще остаются люди.

По данному факту следственными органами СК РФ по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

В качестве одной из версий причин происшествия рассматривают нарушения при производстве сварочных работ. Версия внешнего воздействия исключена.