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В Волгограда арестовали 14 человек по делу о взломе "Госуслуг"

В Волгограда арестовали 14 человек по делу о взломе "Госуслуг" Суд арестовал 14 жителей Волгограда, которые, по версии следствия, взламывали личные кабинеты граждан на портале "Госуслуги".
В регионе
4 августа 2025 г. 17:58
В Волгограда арестовали 14 человек по делу о взломе Госуслуг

Суд арестовал 14 жителей Волгограда, которые, по версии следствия, взламывали личные кабинеты граждан на портале "Госуслуги".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил Ворошиловский районный суд города.

По версии следствия, с сентября 2024-го по 31 июля 2025 года 14 местных жителей, действовавших организованно под управлением неизвестного, совершили серию киберпреступлений: они занимались массовым незаконным изменением паролей пользователей портала "Госуслуги", что позволяло заблокировать доступ к личной информации граждан и использовать ее для мошенничества и хищения денег. За указанный период ими совершено минимум 500 атак на личные кабинеты граждан, добавили в суде.

Также выяснилось, что злоумышленники попытались обманом присвоить деньги одного пострадавшего, выдав себя за представителей кредитной организации и предложив оформить кредит на сумму 1 миллион рублей, однако их задержали.

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