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    ​В Волго-Каспийском канале горит иранский теплоход

    Теплоход следовал по маршруту Астрахань - Энзели (Иран)

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ На борту иранского теплохода "Нардиз", который находится на 128 км Волго-Каспийского канала, произошло возгорание, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    Согласно информации пресс-службы областного МЧС, теплоход следовал по маршруту Астрахань - Энзели (Иран), на его борту 11 человек. Данных о пострадавших нет.

    "Сейчас к "Нардиз" подошел ледокол "Капитан Сечкин", который готов эвакуировать экипаж. Силами экипажа теплохода и ледокола сбито пламя в одном из помещений, где наблюдалось возгорание. Тушение продолжается. 

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