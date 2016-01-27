​В Волго-Каспийском канале горит иранский теплоход

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ На борту иранского теплохода "Нардиз", который находится на 128 км Волго-Каспийского канала, произошло возгорание, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации пресс-службы областного МЧС, теплоход следовал по маршруту Астрахань - Энзели (Иран), на его борту 11 человек. Данных о пострадавших нет.

"Сейчас к "Нардиз" подошел ледокол "Капитан Сечкин", который готов эвакуировать экипаж. Силами экипажа теплохода и ледокола сбито пламя в одном из помещений, где наблюдалось возгорание. Тушение продолжается.