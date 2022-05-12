В воинской части в России произошел взрыв

В воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края произошел взрыв

В воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края произошел взрыв.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в эльбанскую больницу", - сказал собеседник агентства.

Другой источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в воинской части произошел взрыв пороха. "На месте работали пожарная служба воинской части и одно отделение от пожарных района. Сейчас там ничего не горит", - сказал собеседник агентства.