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В воинской части в России произошел взрыв

В воинской части в России произошел взрыв В воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края произошел взрыв
В регионе
12 мая 2022 г. 10:31
В воинской части в России произошел взрыв

В воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края произошел взрыв.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах региона.

"Там воинская часть, что-то взорвалось. Один погиб, несколько человек пострадали. Доставлены в эльбанскую больницу", - сказал собеседник агентства.

Другой источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в воинской части произошел взрыв пороха. "На месте работали пожарная служба воинской части и одно отделение от пожарных района. Сейчас там ничего не горит", - сказал собеседник агентства.

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