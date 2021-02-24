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В воинской части в Армении произошли беспорядки, солдаты дезертировали

В воинской части в Армении произошли беспорядки, солдаты дезертировали В одной из воинских частей Армении произошел инцидент, связанный с нежеланием солдат-срочников вернуться на службу
В регионе
24 февраля 2021 г. 14:55
В воинской части в Армении произошли беспорядки, солдаты дезертировали

В одной из воинских частей Армении произошел инцидент, связанный с нежеланием солдат-срочников вернуться на службу из отпуска, передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia.

Как сообщает пресс-служба минобороны Армении, 23 февраля группа военнослужащих и их родственники попытались помешать возвращению солдат на места постоянной дислокации, в результате чего на территории части произошли беспорядки, а некоторые солдаты, пользуясь ситуацией, самовольно покинули часть.

Командование части назначило служебное расследование, дезертировавших солдат разыскивает военная полиция, в их отношении будут возбуждены уголовные дела.

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