В воинских частях Грузии строятся молельни для мусульман

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В вооруженных силах Грузии начались мероприятия по обеспечению принципов свободы вероисповедания. Как сообщает Report, министр обороны Грузии Тинатин Хидашели вместе с муфтием Бегларом Камашидзе приняли участие в открытии молельни в одной из воинских частей для проходящих там службу военных мусульманского вероисповедания.

Министр обороны в своем выступлении перед военнослужащими подчеркнула важность свободы вероисповедания в стране.

"Грузия - это страна, где свобода вероисповедания обеспечена. Страна имеет демократическое законодательство и имеет демократическую власть. Во всех бригадах, где служат военные-мусульмане, они будут иметь полную, абсолютную свободу вероисповедания. Надеюсь, что в конце марта мы сможем завершить этот процесс еще в двух бригадах. Все военнослужащие, проходящие службу в грузинской армии, равны и все будут одинаково иметь возможность исповедовать свою религию. Мы создадим все условия для этого и гарантом этого является Минобороны", - заявила Хидашели.

