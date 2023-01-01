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В военных элитах Ирана зреет раскол из-за протестов

В военных элитах Ирана зреет раскол из-за протестов Среди иранской военной элиты зреет раскол из-за вопроса подавления протестов, которые длятся несколько месяцев.
В регионе
1 января 2023 г. 07:49
В военных элитах Ирана зреет раскол из-за протестов

Среди иранской военной элиты зреет раскол из-за вопроса подавления протестов, которые длятся несколько месяцев.

Как передает Report, об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Недавние комментарии лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) отражают продолжающиеся разногласия внутри режима, и особенно в КСИР, по поводу протестов, пишут аналитики проекта критических угроз.

Бригадный генерал Хамид Абазари заявил, что некоторые военачальники "выступили против ценностей, верховного лидера и режима", предполагая, что они спорят о том, как справиться с беспорядками.

Абазари также подверг критике должностных лиц, которые публично не осудили протесты. Бывший руководитель организации "Басидж" бригадный генерал Голам Хоссейн Гейб Парвар, который теперь отвечает за организацию и обучение элитных подразделений, специализирующихся на подавлении протестов, поддержал критику Абазари.

Иранские СМИ назвали Абазари советником командующего КСИР генерал-майора Хоссейна Салами. 31 декабря отдел по связям с общественностью КСИР опубликовал заявление, в котором отвергает замечания Абазари и отрицает, что он является советником Салами.

В заявлении говорится, что Абазари выразил свое личное мнение, но не использовал достоверную информацию.

Замечания Абазари указывают на то, что разногласия в КСИР существуют между высокопоставленными офицерами. Абазари заявил, что командиры, которых он упомянул, участвовали в ирано-иракской войне в 1980-х годах и теперь являются генералами. Командирам этого поколения в настоящее время от 50 до 60 лет, и они, как правило, служат в высших эшелонах вооруженных сил.

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Версия на азербайджанском языке İranın hərbi elitası kütləvi etirazlara görə parçalanıb

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