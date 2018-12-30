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    В Улан-Удэ разбился вертолёт, есть погибшие - ВИДЕО - ФОТО

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Улан-Удэ во время взлёта разбился вертолёт "Робинсон".

    Как передает Report, об этом сообщает arigus.tv. По словам очевидцев, сначала воздушное судно зависло в воздухе, а после упало, задев деревья, и загорелось.

    По предварительным данным, в вертолёте было четыре человека, все они погибли. Сейчас место происшествия оцеплено, работают экстренные службы.

    Как отмечается, причина инцидента пока неизвестна.

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