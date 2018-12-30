В Улан-Удэ разбился вертолёт, есть погибшие - ВИДЕО - ФОТО

https://report.az/storage/news/c109de3410428c48b1e9e020f77795da/d1f013b4-a6f6-47a5-86c8-73e5772a4566_292.jpg
Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Улан-Удэ во время взлёта разбился вертолёт "Робинсон".
Как передает Report, об этом сообщает arigus.tv. По словам очевидцев, сначала воздушное судно зависло в воздухе, а после упало, задев деревья, и загорелось.
По предварительным данным, в вертолёте было четыре человека, все они погибли. Сейчас место происшествия оцеплено, работают экстренные службы.
Как отмечается, причина инцидента пока неизвестна.
News DepartmentАвтор новости