В Улан-Удэ разбился вертолёт, есть погибшие - ВИДЕО - ФОТО

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В Улан-Удэ во время взлёта разбился вертолёт "Робинсон".

Как передает Report, об этом сообщает arigus.tv. По словам очевидцев, сначала воздушное судно зависло в воздухе, а после упало, задев деревья, и загорелось.

По предварительным данным, в вертолёте было четыре человека, все они погибли. Сейчас место происшествия оцеплено, работают экстренные службы.

Как отмечается, причина инцидента пока неизвестна.