О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Венгрии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

В Венгрии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венгрии возросло за сутки на 11 289, что стало новым максимумом за все время пандемии.
В регионе
19 ноября 2021 г. 19:19
В Венгрии выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венгрии возросло за сутки на 11 289, что стало новым максимумом за все время пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил правительственный информационный портал.

С начала эпидемии инфекция была выявлена у почти миллиона венгров. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за последние сутки в стране умерли 135 человек. Общее число летальных исходов в Венгрии достигло 32 780.

"Мы находимся на пике четвертой волны. Тем, кто не вакцинирован, грозит смерть", - сказал глава венгерского правительства Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

"По мнению вирусологов, ограничительные меры не защищают от заражения, а только замедляют распространение вируса. Единственное, что защищает вас, это вакцинация. Мы также знаем, что после введения второй дозы вакцины защитный эффект вакцины ослабевает примерно через шесть месяцев, поэтому необходима прививка третьей бустерной дозой", - добавил он.

Власти Венгрии ранее обязали всех сотрудников системы здравоохранения до 10 декабря сделать бустерную дозу вакцины против коронавируса, если с момента полной вакцинации прошло более 180 дней. В стране с 20 ноября вновь вступят в силу ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения вируса. Помимо медицинских учреждений и общественного транспорта, придется снова носить маски при посещении магазинов, торговых центров, кинотеатров, музеев и спортивных мероприятий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
13 ноября 2021 г. 11:33
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
В Азербайджане умер известный ученый
В Азербайджане умер известный ученый
13 ноября 2021 г. 22:23
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
14 ноября 2021 г. 05:28
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
14 ноября 2021 г. 03:31
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
13 ноября 2021 г. 23:36
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
13 ноября 2021 г. 22:46
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
ЧМ-2022: Турция разгромила сборную Гибралтара
13 ноября 2021 г. 23:44
Елена Брызгалина: Я испытала гордость за Азербайджан
Елена Брызгалина: Я испытала гордость за Азербайджан
14 ноября 2021 г. 22:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi