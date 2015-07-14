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    ​В Вене закончилась встреча глав МИД "шестерки"

    Было решено, что Иран должен урегулировать вопросы военной направленности ядерной деятельности

    Баку. 14 Июля. REPORT.AZ/ В Вене завершилось заседание министров иностранных дел стран «шестерки».

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, в ходе заседания, было решено, что для снятия санкций, Ирана должен будет урегулировать вопросы военной направленности ядерной деятельности.

    МАГАТЭ заключило соглашение с представителями страны об урегулировании данных вопросов до конца 2015 года.

    Также сообщается, что в соответствии с данной договоренностью, представители МАГАТЭ нанесут один визит на военный объект Ирана Парчин. В соответствии с проектом соглашения, Иран должен будет обеспечить представителям ООН доступ на все вызывающие подозрение объекты.

    Ранее представитель Могерини назвала беспочвенными заявления о соглашении по Ирану.

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